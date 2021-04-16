РФ находится за пределами мирового сообщества: Байден выступил с новым заявлением в адрес России

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась “за пределами” мирового сообщества и возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным он воспринимает как “мост”, чтобы вернуть ее обратно.

“Искандерам” больше не смешно: что будет делать Путин после “привета” от Байдена

Об этом в ходе брифинга, который транслировался в Twitter Белого дома сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат “большой семерки”, а не “большой восьмерки”. Предложение президента о проведении саммита — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять“, — сказала она.

Как сообщал “источник”, в ответ на подписание Джо Байденом указа о введении новых санкций против России, она пообещала выслать десять американских дипломатов и ввести ответные санкции.