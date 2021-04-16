Несет угрозу всему миру: разведка США сделала громкое заявление в отношении России

Офис директора национальной разведки США обнародовал открытую часть “Ежегодного отчета об оценках угроз национальной безопасности США”, где Россия четко выделяется как один из главных источников, несущих угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.

Преду­преждение от Байдена: насколько серьезно ударят санкции США по Путину

Отчет подготовлен разведывательным сообществом Соединенных Штатов, сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

Согласно оценкам американских спецслужб, Москва будет продолжать использовать широкий набор инструментов для продвижения собственных интересов в мире.

В частности речь идет о:

кампаниях воздействия

разведывательных и контрразведывательных мероприятиях

военной помощи и совместных военных учениях

задействовании наемников

убийствах и продаже оружия

кибератаках

использовании космических программ

Американская разведка пришла к выводу, что Россия будет пытаться расширять свое глобальное военное, разведывательное, коммерческое и энергетическое воздействие и строить партнерские отношения с союзниками и противниками США, в частности расширять стратегическое сотрудничество с Китаем.

Отдельно отмечается, что Россия сохраняет значительное влияние в странах, входивших в бывший Советский Союз. Это дает основания прогнозировать рост роли РФ на Кавказе, интервенцию в Беларусь (в случае необходимости), продолжение дестабилизации ситуации в Украине на фоне малоэффективных переговоров по урегулированию.

Национальная разведка США признает: Россия представляет одну из самых серьезных разведывательных угроз для Соединенных Штатов, используя свои спецслужбы и инструменты для разъединения Западноевропейского союза, а также сохранения своего влияния на постсоветском пространстве и усиления своей власти во всем мире.

Американские спецслужбы констатируют, что учитывая военную позицию и поведение Москвы, такие как военная модернизация, использование военной силы и интеграция информационной войны, Кремль будет продолжать бросать новые вызовы интересам США и их союзников.

Как сообщал “источник”, президент США Джо Байден выступил 15 апреля в Белом доме с речью, в которой, в частности, высказался по поводу введенных антироссийских санкций и стягивания войск РФ к границам Украины.