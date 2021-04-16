Часть Украины накроют дожди со снегом: прогноз на выходные

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, а в западных областях и в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В течение 17-18 апреля максимальная температура воздуха в Украине составит + 9 + 13 градусов, в то же время в субботу, 17 апреля, в западных и северных областях похолодает до + 4 + 9 градусов. Возможны небольшие дожди, а в западных областях еще возможен мокрый снег.

“В воскресенье на северо-востоке Украины оформится аккуратный циклончик, который выльет дожди на Черниговскую, Сумскую области и часть Киевщины. Возможно, затронет больше северного нашего региона. На остальной территории сухо”, – пишет Диденко.

В Киеве в ближайшие выходные будет большая вероятность периодического дождя. В субботу в столице ожидается + 9 + 11, в воскресенье, 18 апреля – потеплеет до 13 градусов.

“В Киеве в ближайшее время снова перепады: все атмосферные проявления то вверх, то вниз, то тише, то со штормовым ветром. В период 20-22 апреля погода вновь покажет свои кандибоберы, дожди и похолодание”, – добавила синоптик.

Как сообщал “источник”, в апреле и мае погода будет очень переменчивой. Синоптики предупреждают, что меняться она будет каждые 4-5 дней. Однако после 15 апреля количество теплых дней значительно возрастет, и благодаря этому будет легче переносить колебания температур.