Как Россия наращивает силы у границы с Украиной: видео новых эшелонов с солдатами и техникой

В сети показали новые видеокадры, которые свидетельствуют о стягивании Россией военной техники к украинской границе.

Соответствующие видео опубликованы в Twitter-аккаунте под названием IgorGirkin.

Так, автор видео показывает поезда с тяжелым вооружением – танками, БТРами, военными автомобилями, бензовозами, которые везут по железной дороге. Кадры якобы сняты в Воронежской и Ростовской областях и в г. Тимашевск Краснодарского края.

Видео сопровождается комментариями: “Похода началось”, “Эх, зря Украина идет на Россию”, “Тигры” новые идут “. Датой съемки указано 15 апреля 2021 года, хотя, как можно сделать вывод относительно погоды на одном из видео, больше похоже на лето.

Как сообщал “источник”, представитель миссии США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Австриан сообщила, что в аннексированном Крыму находится 31,5 тысячи российских военных, а также Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее с 2014 года количество военного вооружения.