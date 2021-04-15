Рада приняла законы о “евробляхах”: сколько будет стоить растаможка и как рассчитать новый акциз

В четверг, 15 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-р, которые регулируют таможенное оформление “евроблях”, которые въехали в Украину до конца 2020 года. Льготное растаможивание будет действовать в течение 180 дней с момента вступления в силу законов и будет стоить не более 1000 евро.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Свои голоса за законопроекты отдали 235 и 237 нардепов соответственно.

Таможенное оформление “евроблях” будет проводиться без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения НДС станет исключительно акцизный налог, который будут определять по ставке, которая зависит от возраста автомобиля, объема двигателя и типа топлива.

Отмечается, что льготное растаможивание не распространяется на автомобили, выпущенные ранее 1995 года, и те, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-2 и выше.

Согласно законам по льготному акцизу позволят растаможить одно транспортное средство одной категории на одного человека. То есть, один и тот же украинец сможет зарегистрировать один легковой автомобиль, один грузовик и один прицеп.

Формула акцизного налога – “Ставка = Базовая ставка Vе + Fе”, где:

→ Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

→ Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. См) на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно).

→ Fе зависит от типа двигателя и составляет:

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм – 0 евро;

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) – 100 евро;

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) – 0 евро.

Как сообщал “источник”, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, позволяющие разовую растаможку авто с еврономерами за условные 1000 евро.