“Ночь была горячей”: катера ФСБ устроили провокации в Азовском море, Украина дала ответ

В ночь с 14 на 15 апреля в Азовском море корабли России пошли на провокацию, но Украина дала ответ.

Об этом сообщает руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей Facebook-странице.

Инцидент произошел в 40 метрах от пролива между тремя катерами типа “Гюрза-М” ВМС Украины и пятью кораблями береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

“Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры в отношении наших 3-х МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734. Утром наши все вернулись”, – написал Клименко со ссылкой на источники Мониторинговой группы BlaskSeaNews.

Украинские моряки в ответ на угрозы представителей РФ предупредили, что готовы применить оружие.

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