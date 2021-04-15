В Украине мужчинам разрешили уходить в декрет: все подробности

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3695 относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Теперь украинские отцы могут брать декретный отпуск.

Детали законопроекта опубликованы на сайте ВР.

При рождении ребенка одному из родителей (в том числе отцу) положен одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.

Кроме того, у мужчин будет возможность взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за этот период пособия в соответствии с законодательством.

При этом отпуск предоставляется как мужчине, жена которого родила ребенка, так и отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Отпуск по уходу за ребенком могут взять бабушка или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, который фактически ухаживает за ним, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Как сообщал “источник”, 15 апреля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4651, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.