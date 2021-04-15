Стало известно, что под санкции СНБО попал еще один человек: что о нем известно

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем заседании в четверг, 15 апреля, ввел второй пакет санкций в отношении лиц, причастных к контрабанде. В список из 12 человек вошел экс-глава Одесской таможни Михаил Грибанов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в СНБО.

“Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции относительно 12 человек”, – заявил Владимир Зеленский после заседания СНБО в эфире телеканала “Украина 24”.

СМИ сообщают об известном фигуранте нового санкционного списка из числа экс-чиновников таможни.

“На заседании были применены санкции в отношении лиц, причастных к контрабанде. В частности, под санкции СНБО попал бывший глава Одесской таможни – Михаил Грибанов”, – отметил собеседник агентства.

Как известно, Грибанов был назначен на должность в марте 2020 года тогдашним председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, но через два месяца был уволен в связи с неэффективностью работы.

Как сообщал “источник”, указом президента Украины Владимира Зеленского трое украинцев, двое из которых попали под санкции СНБО за причастность к контрабанде, лишены гражданства, готовится их депортация из страны.