Рада усилила наказание за ложь в декларациях: что изменится

В четверг, 15 апреля, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4651, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Соответствующее решение поддержали 283 нардепа.

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 366-2 Уголовного кодекса в пункте о декларировании недостоверной информации и увеличение наказания за данное правонарушение – от штрафов до лишения свободы до 2 лет за умышленное непредоставление декларации.

Так, за внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов (1 миллион 135 тысяч – 4 миллиона 540 тысяч гривен) для трудоспособных лиц, предусмотрено:

штраф от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов (51 – 68 тысяч гривен),

общественные работы на срок от 150 до 240 часов,

лишения свободы на срок до 2 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму более 2 тысячи прожиточных минимумов (4 миллиона 540 тысяч гривен) для трудоспособных лиц, предусмотрено:

штраф от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (68 – 85 тысяч гривен),

другие виды наказания остаются такими же, как и в первом случае.

Также документ предусматривает наказание для лиц, которые вообще отказались подавать электронную декларацию. Таким людям грозит:

штраф от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (42, 5 – 51 тысяча гривен),

общественные работы на срок от 150 до 240 часов,

лишение свободы на срок до 2 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал “источник”, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о наказании за декларирование недостоверной информации.