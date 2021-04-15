Командующий войсками США в Европе оценил шансы ВСУ отбить масштабное вторжение России

Командующий американскими войсками в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Украина может отбить масштабное вторжение России с помощью партнеров.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

По его словам, сейчас Украину поддерживают США и Европа. Потому со временем она сможет дать отпор российским войскам.

“И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войсках, но и войсках их партнеров в регионе”, – сказал Уолтерс про ВСУ и помощь украинской армии.

Напомним, журналисты активно изучили маршруты движения российской техники к украинской границе и на территорию оккупированного Крыма. Благодаря этому им удалось показать на карте места, где собрались войска РФ.

Как сообщал “источник”, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна стать членом НАТО, иначе придется подумать о ядерном статусе.