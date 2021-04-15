Переговоры Зеленского с Макроном: появились неожиданные данные о третьем участнике

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж (Франция) 16 апреля состоятся переговоры с главой страны Эммануэлем Макроном, но также к ним присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

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Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Меркель примет участие в переговорах в формате видеосвязи. Трое глав государств обсудят эскалацию на Донбассе.

“Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности. Цель Путина – расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии”, – рассказал источник издания.

Как сообщал “источник”, на заседании СНБО 15 апреля обсудят ситуацию на Донбассе, экономическую ситуацию в стране и вопрос кибербезопасности.