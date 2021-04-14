Зачем Россия стягивает войска к границе Украины: названы четыре вероятные цели

У России могут быть четыре цели для стягивания войск к границам Украины.

В ЕС заговорили о жестком “наказании” России за стягивание войск к украинским границам

Об этом пишет издание “Европейская правда”, ссылаясь на слова министра обороны Украины Андрея Тарана.

Он предположил сценарии, по которым РФ сосредоточила вооруженные силы около Украины. Первый из них – демонстрация своей мощности, чтобы давить на Украину. Это делают для того, чтобы замедлить движение страны к евроатлантической интеграции.

Второй сценарий – действия РФ направлены на решение проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. Так подготавливают операцию для осуществления задуманного.

В-третьих, в Минобороны не исключают провокационные действия со стороны России на Донбассе. Подобный метод использовали в Грузии. После этого Украину смогут обвинить в нарушении режима тишины. Далее могут использовать это как повод для расширения оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях.

Четвертый сценарий – ответ на проведение учений Defender Europe 2021, а одновременно и подготовка к российским военным учениям “Запад-2021”.

“Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить, что российские оккупационные силы в Крыму или вблизи наших границ могут прибегнуть к значительным провокациям в течение этого года”, – отметил Таран.

Как сообщал “источник”, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть инструменты, которые заставят Россию вывести войска с Донбасса и Крыма.