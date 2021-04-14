В Евросоюзе официально договорились о введении ковид-паспортов: кому будут выдавать

27 стран-членов Евросоюза договорились о введении ковид-паспортов для возобновления туризма.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Политики стран хотят снова запустить туризм этим летом. Путешествовать смогут туристы со специальными паспортами, в которых указано, что они сделали прививку от коронавируса или имеют отрицательный тест.

“Соглашение государств-членов ЕС включает положения против дискриминации тех, кто не может или не хочет проходить вакцинацию, и позволяет проводить ряд тестов для подтверждения выздоровления”, – говорится в сообщении.

Страны будут обязаны признавать вакцины, одобренные ЕС, но определенные государства могут также выдавать сертификаты, покрывающие прививки российским препаратом Sputnik или китайской вакциной Sinovac, которые разрешены только на их территории.

С предложением о ковид-паспортах должен согласиться Европейский парламент, тогда оно вступит в силу. Свою позицию он сообщит в конце апреля. В случае позитивного ответа переговоры о нововведении начнутся в мае.

Как сообщал “источник”, с 14 мая Греция планирует открыть границы для украинских туристов.