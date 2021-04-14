Часть Украины может накрыть снег: синоптик рассказала, где ждать осадков

В четверг, 15 апреля, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, а в западных областях и в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик дала свежий прогноз погоды на 15 апреля – в Украине местами ожидаются осадки: дожди и даже мокрый снег.

“Середина весны поливает украинцев дождями – циклон, фронты, всякое такое атмосферное. В западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат, все же снова высокая вероятность – не побоюсь этого слова – мокрого снега”, – написала Диденко.

При этом температура воздуха в большинстве областей страны поднимется до +10 +16 градусов, кроме западных областей, где будет всего лишь + 2 + 8 градусов.

“В Киеве 15 апреля дожди будут радовать всегда жаждущих дополнительной влаги владельцев огородов и дач, следовательно, и у нас будет, как у людей – циклон. Кто дождю не обрадуется, купите новые белые кроссовки, спелое авокадо, новую сапку, яркую лейку для балконных цветов – словом, разбавьте чем-то хорошим серые дождевые завтрашние облака”, – пишет синоптик.

По ее словам, в столице 15 апреля ожидается +12 +13 градусов.

Как сообщал “источник”, в апреле и мае погода будет очень переменчивой. Синоптики предупреждают, что меняться она будет каждые 4-5 дней. Однако после 15 апреля количество теплых дней значительно возрастет, и благодаря этому будет легче переносить колебания температур.