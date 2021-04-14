“Для нас раздеться не является проблемой”: украинка рассказала о скандальной фотоссесии в Дубае

Одна из девушек, которые вернулись из ОАЭ после задержания в результате скандальной голой фотосессии на балконе небоскреба, рассказала, кем являются девушки-модели и кто организовал их поездку в ОАЭ.

Нам давали рис с волосами, в туалете был грибок – участница скандальной фотосессии в Дубае



Об этом говорится в материале “источника”.

По словам девушки, которая попросила не называть ее имя, моделей пригласили в Дубай на отдых.

“Организовывали те, чьи имена в новостях уже озвучены. Это изначально была просто дружеская поездка: были билеты, собрали девочек, и мы поехали туда на пять дней просто потусить, отдохнуть, поплавать”, – рассказала она.

Девушка добавила, что целью поездки не был эскорт, проституция или съемка порнографии.

“Мы все ню-модели, работаем в этом жанре, и для нас раздеться не проблема. И здесь фотограф предложил, а давайте сделаем “голое” фото на балконе с красивым видом. Мы, не зная местных законов, согласились. Это было одномоментное решение, которое стоило нам очень дорого”, – пояснила украинка.

Она рассказала, что полиции о них сообщили соседи, которые стали свидетелями той фотосессии.

“Из соседних домов стали снимать видео и выставлять с хэштегом #DubaiPolice. Так полиция нас и вышла”, – добавила девушка.

Как сообщал “источник”, одна из участниц скандальной фотосессии на балконе небоскреба в Дубае, которая вернулась в Украину после задержания в ОАЭ, рассказала, как на самом деле организовывали “отдых” для девушек и как задержанных удерживали в тюрьме.

Добавим, что журнал Playboy Ukraine сделал вернувшимся з Дубая девушкам заманчивое предложение.