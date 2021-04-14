В ЕС заговорили о жестком “наказании” России за стягивание войск к украинским границам

Польша предлагает Евросоюзу ввести дополнительные санкции протии России из-за эскалации ситуации на востоке Украины и стягивания значительных военных ресурсов к украинской границе.

Об этом в Twitter 14 апреля сообщил корреспондент “Радио Свобода” в Брюсселе Рикард Йозвяк.

“Польша настаивает на введении дополнительных санкций Евросоюза относительно России из-за подрыва территориальной целостности Украины”, – написал Йозвяк.

По его информации, в настоящее время позицию Польши поддерживают еще 7 стран-членов ЕС.

Как сообщал “источник”, ранее глава лидирующей партии в Европарламента Манфред Вебер заявил, что ЕС и США могут отреагировать самыми жесткими санкциями – замораживанием счетов олигархов и отключением России от платежной системы SWIFT, если Россия продолжит эскалацию войск на Востоке Украины.

Добавим, что в ответ на стягивание российских войск к границе с Украиной, США и Великобритания заявили о твердой совместной позиции в противостоянии попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию в Украине.