Зеленский провел переговоры с премьером Японии на фоне стягивания войск России: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Йосихиде Сугою, во время которого стороны обсудили обострение ситуации на востоке Украины и увеличение концентрации российских войск у границ Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В ходе беседы Владимир Зеленский поблагодарил премьера Японии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что поддержка со стороны “Большой семерки” и в частности Японии является чрезвычайно важным для Украины.

В ответ Йосихиде Суга заявил о внимании Японии к развитию событий в Украине и выразил всестороннюю поддержку нашей стране.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к инаугурационному саммиту Крымской платформы в Киеве и дальнейших мероприятий двустороннего диалога на высшем уровне.

Как сообщал “источник”, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на встрече 16 апреля в Париже обсудят эскалацию на Донбассе.