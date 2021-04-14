Мобильные бригады просто “зашьются”: названа главная проблема с вакцинацией Pfizer в Украине

В соответствии с запланированными поставками вакцин от коронавируса, одна из которых – от компании Pfizer в количестве 117 тысяч доз – поступит 16 апреля, на украинских медиков ляжет огромная нагрузка, с которой они могут не справиться.

Низкий градус большой вакцинации: как Украина подготовилась к заветной Pfizer



Об этом говорится в материале “источника”.

Чтобы за месяц использовать все 1,25 миллиона доз, которые Украина будет получать ежемесячно с мая по декабрь, медикам ежедневно необходимо будет делать не менее 40 тысяч прививок по всей стране. Сейчас ежедневно делается вдвое меньше, и это вакциной, которая не такая “капризная”, как Pfizer. По словам источника “источника” в Министерстве здравоохранения, мобильные бригады (а только они, согласно дорожной карте, могут колоть “Комирнати” (вакцина от коронавируса производства Pfizer – “источник”), просто будут “зашиваться”.

“Мобильные бригады должны каждый день приезжать на региональный склад и получать вакцины. Если учесть затраты рабочего времени на то, чтобы доехать до склада, время ожидания получения вакцины, время получения вакцины и оформления документов, отъезд на место прививки – а мобильных бригад, с учетом дорожной карты до 23 на регион – то времени на сами прививки у мобильных бригад не остается”, – отметил собеседник издания в Минздраве.

Если же первый транш “Комирнати” будет в июне, то ежемесячно, чтобы успеть получить все вакцины до конца года, нужно будет принимать не менее 1,4 миллионов доз. А это еще большая нагрузка на мобильные бригады.

Как сообщал “источник”, из-за того, что вакцину от коронавируса производства Pfizer необходимо транспортировать и хранить при температуре от -60 до -80 градусов, в Украине могут возникнуть с ней определенные проблемы.