На Донбассе выдали 400 тыс. паспортов РФ: в Минобороны заявили о большой угрозе для Украины

Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, во время которой стороны в рамках подготовки к переговорам президентов Украины и Франции обсудили обострение ситуации на Донбассе и вероятную возможность провокаций среди населения ОРДЛО, которое уже получило 400 тысяч паспортов РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Андрей Таран подробно проинформировал собеседника о существенном обострении ситуации в районе операции Объединенных сил и наращивании военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма.

“Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне сознательны, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта”, – отметил министр.

По словам министра, сигналом, который мог бы привести в чувство руководство РФ и не допустить активизации агрессии против Украины, стало бы предоставление в ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО: Украина рассчитывает на позицию Французской Республики как члена Североатлантического Альянса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал донести полученную информацию до президента Французской Республики Эммануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

Как сообщал “источник”, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на встрече 16 апреля в Париже обсудят эскалацию на Донбассе.