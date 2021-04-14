Дело не в образовании тромбов: названа неожиданная причина отказа украинцев от вакцинации CoviShield

Украинцы, которые были в очереди на прививку от коронавируса, начали отказываться от вакцинации индийским препаратом CoviShield, чтобы дождаться укола вакциной “Комирнати” от Pfizer.

Об этом “источнику” сообщил источник в Минздраве.

И причина даже не в том, что у вакцины AstraZeneca (CoviShield произведена в Индии по ее лицензии) обнаружили побочный эффект в виде образования тромбов. Дело в том, что “Комирнати” зарегистрирована в ЕС и в перспективе, пересечь границу с Европой после укола этой вакциной будет куда проще.

Вместе с тем, Украина законтрактовала 1,5 миллионов доз CoviShield. Кроме того, у нас есть и китайская вакцина CoronaVac, которой законтрактовано еще 1,9 миллиона доз.

Детальнее читайте в материале “источника”: Низкий градус большой вакцинации: как Украина подготовилась к заветной Pfizer.