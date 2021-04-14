У Украины могут возникнуть серьезные проблемы с вакциной Pfizer: названы причины

Из-за того, что вакцину от коронавируса производства Pfizer, которая должна поступить в нашу страну уже 14 апреля, необходимо транспортировать и хранить при температуре от -60 до -80 градусов, в Украине могут возникнуть с ней определенные проблемы.

Об этом говорится в материале “источника”.

Теоретически база для приема вакцины Pfizer в Украине подготовлена, но это пока еще в стране нет препарата. Вместе с тем, даже в Германии, где массово вакцинировали население препаратом Pfizer, по сообщениям СМИ, наблюдались некоторые сбои в сохранении холодовой цепи.

Вакцины на платформе нуклеиновых кислот на рынок вышли первично. До этого подобных вакцин, разработанных по такой технологии, которые применялись бы для вакцинации людей, не было.

“Соответственно, требования по сохранению холодовой цепи вакцин Pfizer отличаются от требований по транспортировке тех вакцин, которые использовались в мире до этого. Поэтому учитывая, что для нас это абсолютно ново, конечно могут быть проблемы“, – отметил эпидемиолог Сергей Кравченко.

Его коллега, эпидемиолог Екатерина Сояк также прогнозирует проблемы с логистикой вакцины.

“Проблемы могут возникнуть и с обычной вакциной, но пока мы не говорим, что ожидается критическая ситуация, потому что вакцин не так много. В том количестве, в котором будет первый транш, у нас будет возможность правильно организовать логистику. Но если будет идти речь о поставках на всю страну и вакцинации всего населения, как это декларирует президент в своем указе, то здесь могут быть сложности“, – пояснила она.

Одной из них может стать возможность хранения вакцин частными компаниями. В дорожной карте Минздрава отмечается, что частники могут хранить до 1,2 миллионов доз вакцин в месяц. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, все 10 миллионов доз по контракту с Pfizer Украина получит в течение 2021 года.

Первый транш по этому контракту ожидается в мае-июне. Таким образом, если вести подсчет с мая по декабрь, то каждый месяц Украина будет получать 1 миллион 250 тысяч доз. А это уже превышает возможности хранения вакцины на мощностях частных предприятий.

Детальнее читайте в материале “источника”: Низкий градус большой вакцинации: как Украина подготовилась к заветной Pfizer.