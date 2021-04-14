Украина обошла Россию в рейтинге привлекательности паспортов: свежие данные

Украина, обогнав Россию больше, чем на 10 позиций, заняла 35-е место в рейтинге паспортов с возможностью путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира.

Об этом свидетельствуют опубликованные 13 апреля данные Индекса паспортов на второй квартал от консалтинговой компании Henley&Partners.

В первую пятерку вошли паспорта таких стран:

Япония

Сингапур

Германия и Южная Корея

Финляндия, Испания, Италия и Люксембург

Австрия и Дания

Отметим, что паспорт РФ оказался аж на 48 строчке рейтинга с возможностью путешествовать без визы или с визой по прибытии в 118 стран мира.

Несмотря на то, что после вспышки коронавируса в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же достигли выдающихся результатов за последнее десятилетие. Например, Китай поднялся сразу на 22 позиции – с 90-го места с возможностью путешествовать 40 странами мира до 68-го места и доступом к 77 стран мира.

Международные эксперты надеются, что всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что путешествия между странами вновь станут обычным явлением.

Как сообщал “источник”, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к обычному. Биометрический паспорт и ID-карта в “Дії” с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового.