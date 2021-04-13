Самолет прибудет утром: названа точная дата поставки в Украину вакцины Pfizer

Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer в количестве 117 тысяч доз поступит в Украину 16 апреля.

Коллективный иммунитет украинцев от коронавируса будет достигнут только одним путем – экс-глава Минздрава

Такую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “НАШ”.

По словам главы Минздрава, в рамках соглашения между украинским правительством и компанией Pfizer предусмотрены поставки в Украину 10 млн доз вакцин.

“Поставки мы ожидаем в течение мая-июня… Окончательные данные у нас будут в ближайшую неделю-десять дней, они сейчас согласовывают график поставки…”, – отметил министр.

Первые партии вакцины Pfizer Украина получит в рамках инициативы COVAX.

“Что касается COVAX… 16 апреля, в пятницу утром, должен прибыть самолет с 117 тысячами доз вакцины Pfizer”, – сказал глава Минздрава.

Как сообщал “источник”, в Украине 13 апреля началась вакцинация против COVID-19 препаратом китайского производства Cinovac.

Добавим, что в Европе отложили старт применения вакцины от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson. Причиной этого стала информация об образовании тромбов у людей, которых прививали этой вакциной.