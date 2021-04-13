В Украину идет новая волна похолодания: где может выпасть мокрый снег

В Украине в ближайшее время ожидаются дожди и похолодание.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей Facebook-странице.
14 апреля ожидается очередной атмосферный фронт. Он принесет мокрый снег в западные области страны.
На остальной нашей территории ожидается умеренно теплая погода, +10…+16 градусов.
В южных областях будет +9…+12 градусов. На большей части осадков не будет.
Дожди, преимущественно небольшие, вероятные 14 апреля на Севере, на Востоке Украины, вечером в Одесской области.
Осадков не будет в центральных областях.
В Киеве 14 апреля будет довольно тепло, до +12…+14 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.
Как сообщал “источник”, синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 2 мая во время празднования Пасхи.