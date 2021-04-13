“Есть все инструменты”: Кулеба заявил, что Украина заставит Россию вывести войска с Донбасса и Крыма

У Украины есть инструменты, которые заставят Россию вывести войска с Донбасса и Крыма.

Россия стягивает войска к границам Украины с трех сторон: министр озвучил тревожные данные

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий”, – заявил он.

Министр также отметил, что Украина не является инициатором обострения на Донбассе. По его словам, наша страна не хочет войны и планирует разрешить конфликт дипломатическим путем.

Как сообщал “источник”, в 2014 году, ровно семь лет назад, на востоке Украины, куда вторглись российские войска, началась антитеррористическая операция (АТО).