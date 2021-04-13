Черное с белым: Тимошенко засветила стильный лук в Раде, эксклюзивные фото

Глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко с новой прической засветила на заседании Верховной Рады модный лук.

Фото сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Тимошенко появилась в парламенте в презентабельном черно-белом наряде. Она была в белой рубашке и черной юбке с цветочным орнаментом. Из обуви она выбрала черные сапоги на каблуке.

Ее стиль подчеркивали аккуратные очки в черной оправе.

Напомним, что украинских депутатов довольно неплохо кормят в столовой парламента – здесь можно найти блюда на любой вкус и причем по вменяемым ценам.

Как рассказывал “источник”, ранее привлекла к себе внимание в Раде нардеп Юлия Левочкина. Она пришла на работу в костюме с “птичьим” принтом. Ее одежда была украшена довольно крупными яркими птицами, размещенными на черном фоне.