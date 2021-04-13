Семь лет назад в Украине началась АТО на Донбассе: главные факты

В 2014 году, ровно семь лет назад, на востоке Украины, куда вторглись российские войска, началась антитеррористическая операция (АТО).

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“источник” собрал главные факты об АТО/ООС.

Как все начиналось

12 апреля 2014 года террористы взяли под контроль управления МВД в Славянске и Краматорске. Потом подобные преступления прошли в других городах и населенных пунктах Донбасса.

На следующий день, 13 апреля, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале АТО, отреагировав на действия российских диверсионных отрядов.

Когда АТО стала ООС

30 апреля 2018 года формат АТО был изменен на общевойсковую Операцию объединенных сил (ООС). Командовать операцией начал штаб ВСУ, а не СБУ, как было до этого.

Жертвы войны на Донбассе

За семь лет, по состоянию на февраль 2021 года, на востоке страны погибли 13,1-13,3 тысячи человек. Среди них также и мирное население (около 3 375 жителей, 25−26% всех погибших на Донбассе), а также украинские военные – минимум 4 150 бойцов.

Со стороны боевиков погибли примерно 5 700 человек.

В статистику ООН включены также погибшие в зоне конфликта от неосторожного обращения с оружием, в ДТП, из-за болезней, в результате убийств и вследствие суицида. Также в списке пассажиры сбитого над Донбассом самолета Boeing.

Раненные во время конфликта на востоке Украины

Пострадали с 2014 года от 29,5 тысяч до 33,5 тысяч человек:

7-9 тысяч гражданских лиц;

9,7-10,7 тысяч украинских военных;

12,7-13,7 тысяч боевиков.

Какую территорию оккупирует Россия

Временно под контролем так называемых ДНР и ЛНР, которые находятся под руководством РФ, находится около 18 тысяч кв. км территории Донбасса. Это почти 3% от всей площади Украины и треть территории Донецкой и Луганской областей.

Также Россия оккупировала территорию Крыма, которая составляет около 27,1 тысячи кв. км.

В общей сложности РФ оккупирует 45 тысяч кв. км украинских земель – 7,5% территории Украины.

Как сообщал “источник”, в марте 2021 года на Донбассе оккупационные войска убили 9 бойцов Украины.