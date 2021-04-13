“Держим оборону не только ради себя”: у Зеленского призвали США разместить в Украине комплексы Patriot

Для защиты Украины и всего Запада США призвали разместить на территории нашей страны зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Такого не было с 2014 года: в США увидели огромную опасность в стягивании войск РФ к украинской границе

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью американскому журналу Time.

По его мнению, это необходимо, чтобы Украина держала оборону против России. Но пока США размещаетЗРК Patriot на территории Польши.

“Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot. Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь”, – сказал Ермак.

Patriot – американское оружие, которое находится на вооружении армии США.

Как сообщал “источник”, ЕС поддерживает Украину и призывает РФ воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации на фоне стягивания войск к украинской границе.