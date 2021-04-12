Боятся украинских военных: эксперт указал на интересный момент в действиях РФ на границе с Украиной

Россия, которая стягивает свои войска к украинским границам, боится, что Украина с поддержкой других стран начнет масштабную силовую операцию на Донбассе.

Об этом рассказал “источнику” военно-политический эксперт Николай Белесков.

По его словам, в ОРДЛО есть несколько вариантов дальнейших действий. Они могут попросить главу РФ Владимира Путина оказать непризнанным республикам “военную помощь”. В то же время заместитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак, заявлял, что Россия открыто вмешается в ситуацию на Донбассе для защиты “российских граждан”.

“В Кремле, в том числе, опасаются, что Киев при поддержке Вашингтона решится на масштабную силовую операцию на Донбассе. У Москвы перед глазами пример Нагорного Карабаха. Дмитрий Козак такими заявлениями пытается напомнить, что в ОРДЛО именно РФ, как полагает российское руководство, является решающей силой”, – пояснил Белесков.

Как сообщал “источник”, ЕС поддерживает Украину и призывает РФ воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации на фоне стягивания войск к украинской границе.