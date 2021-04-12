4 популярных стиля в интерьере и их особенности

Создать красивый интерьер можно в любом помещении, независимо от его площади и функционального назначения. Главное — правильно выбрать стиль. Какие дизайнерские направления сегодня популярны, рассказали преподаватели онлайн-школы https://3dsmax.com.ua/.

Популярные стили интерьера: ТОП 2021 года

Тренды в оформлении внутреннего пространства меняются не часто. Полюбившиеся стили задерживаются на многие годы, как, например, классический или минимализм. Под влиянием общих тенденций они чуть меняются, не становясь от этого менее привлекательными. Сегодня в списке самых популярных уже знакомые: лофт, прованс, скандинавский и довольно новое направление — максимализм. Начнем наше описание с него.

Максимализм

Максимализма, как такового, в классификации направлений оформления интерьеров не существует. Скорее, это смешение нескольких стилей, некая современная эклектика. Среди его особенностей:

потолок с рисунком или наклеенными обоями;

некомплектная мебель: каждый стул, кресло, диван будто собраны из разных коллекций;

многочисленные картины, винтажные постеры, классические портреты, античные бюсты, фарфоровые слоники;

огромное количество многоуровневых светильников;

преобладание ярких, насыщенных цветов — желтого, фиолетового, зеленого, красного.

Чтобы интерьер выглядел гармонично, а не напоминал хаос, обычно соединяют два-три направления: скандинавский, кантри и этнический; лофт и рустик; современный стиль и классический.

Лофт

Это направление активно используют для оформления квартир, коттеджей, отелей, кафе и ресторанов. Лофт не спутать ни с чем, ведь только в нем присутствуют:

совмещенное пространство, вплоть до отсутствия перегородок в санузлах;

открытые коммуникации (трубы, провода);

грубые решетки на окнах;

стены с отделкой, имитирующей старую кирпичную кладку;

бетонный пол;

в качестве декора старые афиши, граффити на стенах, уличные скамейки, кадки с цветами, напольные вазы.

Такое помещение напоминало бы заброшенный заводской цех, если бы не современная бытовая техника, зачастую дорогая антикварная мебель, ковры и обилие осветительных приборов.

Скандинавский

Хороший выбор для любителей светлых интерьеров минималистичного направления. Скандинавский стиль характеризуется:

базовым белым цветом, с включениями синего, голубого, серого;

минимумом мебели, ее лаконичными формами;

наличием деревянных элементов интерьера: лавок, столов, перегородок;

легкими занавесками, ткаными дорожками со скандинавскими мотивами, лоскутными ковриками;

стеклянными вазами с сухими растениями, камнями, клубками шерсти, фотографиями на стенах, плетеными корзинами.

Это направление легко реализовать в небольшой «однушке» или двухкомнатной квартире. При этом, оно подходит как для гостиной, спальни, прихожей, так и кухни.

Прованс

Стиль французской деревни многих покорил «всерьез и надолго». Это дизайнерское направление напоминает кантри, но имеет свои отличительные особенности:

пастельные тона: голубой, розовый, салатовый, мятный, лавандовый;

флористические мотивы: цветочные узоры обоев, кованых элементов, текстиля;

мебель с патиной: эффект потертости придает дизайну особый шик;

только натуральные материалы: дерево, металл, камень, лен, хлопок;

обилие текстиля: занавески, покрывала, коврики, скатерти.

Прованс часто используют при оформлении загородного дома, небольшой кофейни, атмосферного кафе.

Выбор дизайнерского направления — первый этап преобразования пространства. Чтобы ремонт не разочаровал, следующим пунктом должна стать разработка дизайн-проекта. Для этого потребуются знания, которые можно получить на онлайн-курсах https://3dsmax.com.ua/kurs-dizajna-intererov/. Здесь вы научитесь создавать дизайн-проект интерьера, в который входит: план помещения до и после перепланировки, план потолка, полов, освещения, расстановки отопления, сантехники, мебели, а также узнаете, как подбирать материалы для отделки.