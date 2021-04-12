​”Россияне просто “сыпятся””, – Арестович назвал “слабую сторону” делегации РФ в ТКГ

У российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу есть очень слабая сторона. Украине удается этот момент использовать в своих целях.

Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказал спикер украинской делегации на минских переговорах Алексей Арестович. Программа была опубликована на видеохостинге YouTube, передает Диалог.UA.

Он отметил мастерство главы делегации Украины Леонида Кравчука.

“Как работает Кравчук… Вот я понял, что такое “старая школа”. Человеку за 80 лет. Фантастическая гибкость, в хорошем смысле слова. Мгновенная оценка ситуации во всей ее сложности, и сразу он дает верную тональность. Он говорит, давайте сделаем вот так. И ни единого раза он не промахнулся. Он очень ловко импровизирует. И россиян просто сыпятся”, – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что с импровизацией у россиян на переговорах “очень плохо”.

“Они хорошие планировщики. Они блефуют, разыгрывают определенные сценарии. Они всегда подготовлены… Но их традиционный недостаток – неумение импровизировать. У них две позиции… Либо они давят, это очень жесткая политика давления. Или, когда они сталкиваются с принципиальной позицией, они моментально теряются”, – рассказал спикер украинской делегации.