Россия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск к украинской границе

В рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, который активировала Украина 7 апреля, она отправила России официальный запрос с требованием объяснить концентрацию войск РФ на границе с Украиной, но не получила вразумительного ответа.

Об этом сообщается на сайте МЗС Украины.

“К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, также были проигнорированы российской стороной“, – сказано в сообщении.

Кроме того, российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

“Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины“, – отметили в МЗС.

В ведомстве призывали российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ.

Напомним, что россияне развернули новый военный лагерь около украинской границы в Воронежской области.