Россиянин Игорь Малога и его сообщники, которые планировали похищение бывшего командующего украинских Сил специальных операций Игоря Лунева, хотели также уничтожить самолет Североатлантического альянса (НАТО) во время совместных учений с ВСУ.

Об этом написал в статье для пользователей платформы Patreon журналист Петр Шуклинов.

По его данным, агенты ФСБ хотели реализовать свой план на территории аэродрома в Николаеве. Предварительно они получили от своих кураторов задание попасть на территорию этого объекта. Целью было устроить показательный теракт и сбить самолет прямо над аэродромом, используя переносной ракетный комплекс.

Агентов ФСБ разоблачили и задержали именно тогда, когда диверсионная группа уже вплотную приблизилась к осуществлению теракта. Ключевых лиц оказалось двое, однако к подготовке преступления было причастно гораздо больше людей. Мера вины каждого из них еще будет устанавливаться, но главные подозреваемые уже оказались на скамье подсудимых.

Как сообщал “источник”, в Нидерландах обнародовали аудиозапись разговора боевика так называемой ДНР Сергея Дубинского с другими террористами, что доказывает, что самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит российским “Буком” над Донбассом.