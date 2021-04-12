Гордон сказал, зачем Путину эскалация: “Он обостряет не донбасскую историю”

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире радиостанции “Эхо Москвы” назвал причину нового обострения войны с Россией. Видео своего интервью Гордон опубликовал на YouTube, передает Диалог.UA.

“Путин обостряет не донбасскую историю, а украинскую”, – подчеркнул журналист.

Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин является “глубоко советским человеком”, который очень тяжело пережил распад СССР. Восстановление той потерянной империи стало для него “идеей Х”.

“Он считает, что Украина должна быть частью империи. Киев для него – мать городов русских. У него, кроме денег, есть еще ощущение миссии”, – заверил Гордон.

Он добавил, что разрушенный за 7 лет войны Донбасс Путину не нужен, он хочет видеть Киев “русским”.

“Задача максимум – вся Украина, задача минимум – признание Крыма и снятие санкций”, – подчеркнул украинский журналист.

Он заверил, что Путин, как минимум, хочет обменять Донбасс. “Захват Донбасса – это козырная карта у Путина в руках. Он очень хочет сказать, чтобы забирали Донбасс, который ему 350 лет не нужен, в обмен на признание Крыма российским и снятие санкций”, – рассказал Гордон.