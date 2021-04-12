Российский пропагандист Стешин о Донецке: “Город ветшает, распадается”

В оккупированный Донецк России приехал специальный корреспондент московской газеты “Комсомольская правда” Дмитрий Стешин, имеющий репутацию топового военного пропагандиста Кремля.

В своем телеграм-канале Стешин описал свои впечатления от увиденного в Донецке, передает 62.ua

«Друзья повозили по Донецку, да и сам прошелся по городу. Город ветшает, распадается, пыльные витрины бутиков режут глаз, пыли уже столько, что не заметить невозможно.

Невозможно и поверить, что все вернется на круги своя. Хозяева пафосных бизнесов в Киеве, Москве или в Европе и возвращаться не собираются. Донецк теряет свой лоск. Мой «московский» глаз постоянно цепляет немыслимые в российской столицы облепленности, обветшалости. Даже в центре, есть фасады домов, которые по тротуарам огорожены предупреждающей лентой, чтобы кого не зашибло ненароком кусками архитектуры», – написал Стешин.