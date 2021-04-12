Украину накроет тепло до +22 и дожди: синоптики дали прогноз на начало недели

Весна в этом году отличается переменчивой погодой, в ближайшие дни местами в Украине будет по-настоящему тепло, а в других регионах ожидается мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в понедельник, 12 апреля, воздух в Украине прогреется от +15 до +20 градусов, теплее всего будет на востоке страны. Ночью ожидается +3 +8 градусов. На большинстве территории страны без осадков, облачно с прояснениями. На востоке, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях прогнозируются дожди.

На следующий день, 13 апреля, днем будет от +13 до +22 градусов, ночью ожидается от 6 до 9 градусов тепла. По всей стране сухо, облачно с прояснениями.

В среду, 14 апреля, дожди пройдут в западном регионе, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. В Ивано-Франковской и Львовской областях возможен мокрый снег. Днем прогнозируется от 8 до 20 градусов со знаком “плюс”, ночью – +4 +10 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова дала прогноз, что более стабильная весенняя погода установится в Украине после 15 апреля.