В Украину придет настоящее весеннее тепло, но с дождями

Синоптики, которые ранее пообещали киевлянам дожди в ближайшие дни, порадовали прогнозом погоды для всей страны – в понедельник, 12 апреля, в Украине ожидается потепление до +20 градусов, однако при этом на востоке, юге и в центре ожидаются дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в понедельник температура воздуха в Украине повысится до теплых +20 градусов днем, ночью ожидается от 3 до 8 тепла, однако ночных заморозков уже ждать не стоит.

На западе и в центре страны установится сухая и солнечная погода, облачно будет на севере и в столичном регионе, где пройдут кратковременные дожди.

На востоке Украины и в южных областях пройдут дожди, однако при этом сохранится высокая температура – от 14 до 20 градусов тепла.

Как сообщал “источник”, в апреле и мае погода будет очень переменчивой. Синоптики предупреждают, что меняться она будет каждые 4-5 дней. Однако после 15 апреля количество теплых дней значительно возрастет, и благодаря этому будет легче переносить колебания температур.