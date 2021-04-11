В Украине произошел скандал в интернате с беременной девушкой: виновникам грозит тюрьма

В Березковском учебно-воспитательном комплексе “Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней” принудительно сделали аборт девушке воспитанники учреждения. Ее удерживали в изоляторе и насильно заставляли принимать препараты, которые приводят к искусственному прерыванию беременности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга.

Когда стало известно, что 16-летняя воспитанница школы-интерната забеременела и хочет сохранить ребенка, руководство заведения начало давить на девушку с требованием избавиться от беременности. Более того, подростка удерживали в изоляторе и под руководством врачей без предупреждения Службы по делам детей насильно кормили абортивными таблетками.

“Я выяснил, что уже утром ребенок попал в КНП “Кривоозерская многопрофильная больница” Кривоозерского поселкового совета. Ребенка привезли для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности)”, – написал Шульга.

Он рассказал, что посетил с комиссией учреждение, где ему не смогли объяснить, почему не рассматривали возможность сохранения жизни ребенка.

“Психологическое состояние маленькой мамы крайне ужасное! На мой вопрос: “впервые ребенок забеременел в заведении и сделал аборт? “, услышал очередную ложь: “Да, это единственный случай”!”, – рассказал Уполномоченный.

В Нацполиции в Николаевской области начали расследование по факту принудительного аборта подростку. Правоохранители рассказали, что девушку опросили в присутствии психолога, а также коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины “Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей”. Подозреваемым грозит три года лишения свободы.