Кто может получить карантинные выплаты в Украине: полный перечень категорий

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В Украине утвердили список видов экономической деятельности, представители которых смогут получить государственную помощь в связи с карантином.

Сведения об этом указаны в постановлении правительства №329, опубликованном на “Правительственном портале”.

Кто получит помощь:

  • Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
  • Розничная торговля товарами, которые не были в употреблении, в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов;
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
  • Поставка готовых блюд для мероприятий;
  • Обслуживание напитками;
  • Демонстрация кинофильмов;
  • Организация конгрессов и торговых выставок;
  • Театральная и концертная деятельность;
  • Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий;
  • Функционирование театральных и концертных залов;
  • Функционирование библиотек и архивов;
  • Функционирование музеев;
  • Функционирование спортивных сооружений;
  • Деятельность спортивных клубов;
  • Деятельность фитнес-центров;
  • Функционирование аттракционов и тематических парков;
  • Организация других видов отдыха и развлечений;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Как сообщал “источник”, подать заявки на портале или в приложении “Дия” на получение 8 тысяч гривен помощи от государства можно будет уже с 12 апреля.