“Украина потеряла множество сыновей и дочерей”: Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей

11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Лидер страны установил корзину цветов в Мемориальном комплексе “Бабий Яр” в Киеве. Также он возложил цветы к памятнику погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку “Память во имя будущего”.

“В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей”, – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина помнит о них всех. А украинцы и весь мир в наше непростое время должны объединится, чтобы не допустить масштабной войны.

Концлагеря действовали в Германии и на оккупированных ею территориях. Их насчитывалось 14 тысяч. Нацисты там сжигали узников в печах и крематориях, травили в газовых камерах, пытали, насиловали, морили голодом и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения.

В концлагерях содержалось около 18 млн человек. При этом 11 млн погибли. Среди погибших – 5 млн граждан СССР, а также 6 миллионов евреев из разных стран.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой ВСУ на Донбассе, где погибали украинские бойцы. В сети появились фото этой рабочей поездки.