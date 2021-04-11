В Харьковской области начал действовать жесткий карантин: что под запретом

В Харьковской области, где за минувшие сутки, 10 апреля, было зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Украине – 1 374, с 11 апреля начали действовать ограничения “красной” зоны карантина.

Об этом сообщает “Правительственный портал”.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил 9 апреля, что в области наблюдается значительный рост заболеваемости.

“В области в течение 3-х дней наблюдается превышение двух признаков: уровень госпитализации более 60 человек на 100 тысяч населения. И уже составляет 80 человек на 100 тысяч населения. Также превышен коэффициент выявленных случаев инфицирования“, – сообщил он.

С 11 апреля в Харьковской области введены следующие ограничения:

рестораны работают только на вынос и на летних площадках, посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию;

запрещена работа непродовольственных и смешанных рынков (где продается менее 60% продовольственных товаров);

запрещена работа фитнес-центров и спортзалов;

запрещены массовые мероприятия – спортивные соревнования будут проходить без зрителей;

запрещены культурно-массовые мероприятия (театры, кинотеатры и так далее).

Ученики 5-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.

Наземный общественный транспорт будет перевозить пассажиров при условии заполнения 50% от всех мест, в том числе стоячих.

Как сообщал “источник”, в Харькове молодежь регулярно устраивает вечеринки с полным игнорированием карантинных требований.