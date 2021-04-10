Россия отказалась объяснять перемещение своих войск к границам Украины

Российская Федерация отказалась участвовать в заседании государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на котором планировалось рассмотреть концентрацию российского вооружения на границе с Украиной и заслушать объяснения Кремля относительно военной эскалации.

Об этом говорится в сообщении представительства Соединенных Штатов в ОБСЕ в Twitter.

Вашингтон анонсировал на 10 апреля заседание стран ОБСЕ для рассмотрения стягивания Россией военного вооружения к украинской границе. На заседании планировалось заслушать объяснения российской стороны относительно концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Однако РФ отказалась участвовать в заседании ОБСЕ в субботу.

“Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков, как это предусмотрено Венским документом”, – говорится в сообщении.

Для справки: Венский документ – международное соглашение государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предназначена для реализации мер доверия и безопасности в регионе.

Как сообщал “источник”, в Пентагоне считают, что именно Россия должна объяснить увеличение количества своих военных возле украинской границы и в Крыму.