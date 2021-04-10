Кого в Украине привьют вакцинами Pfizer та Coronavac: Ляшко назвал категории

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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал категории граждан, которые одними из первых получат вакцину Coronavac, которая уже поступила в Украину, и вакцину Pfizer, поставки которой ожидаются 14-15 апреля.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами в субботу, 10 апреля, передает “Украинская правда”.

По словам Ляшко, вакцину Pfizer получат:

  1. граждане в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;
  2. работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающие под третий этап вакцинации.

Вакциной Coronavac, 215 тысяч доз которой уже привезли в Украину, будут прививать:

  1. людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает;
  2. людей, которые будут работать на ВНО-2021;
  3. олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на играх 2021;
  4. полицейских.

Как сообщал “источник”, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac.