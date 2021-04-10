Кого в Украине привьют вакцинами Pfizer та Coronavac: Ляшко назвал категории

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал категории граждан, которые одними из первых получат вакцину Coronavac, которая уже поступила в Украину, и вакцину Pfizer, поставки которой ожидаются 14-15 апреля.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами в субботу, 10 апреля, передает “Украинская правда”.

По словам Ляшко, вакцину Pfizer получат:

граждане в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации; работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающие под третий этап вакцинации.

Вакциной Coronavac, 215 тысяч доз которой уже привезли в Украину, будут прививать:

людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает; людей, которые будут работать на ВНО-2021; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на играх 2021; полицейских.

Как сообщал “источник”, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac.