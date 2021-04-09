В выходные на Луганщину “ворвется” апрельское тепло

В выходные на Луганщине ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом сообщается в прогнозе Луганского областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 10 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 3 0 мороза до 2 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

Также облачно с прояснениями будет и в воскресенье, 11 апреля. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью от 1 0 мороза до 4 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

Сегодня, 9 апреля, в регионе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура днем 6-11 0 тепла.