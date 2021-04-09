В Рубежном высадят две тысячи кустов бирючины

Коммунальным предприятием «Дорожно-эксплуатационное предприятие» Рубежанского городского совета выполняется комплекс подготовительных работ для высадки кустов бирючины (живая изгородь) вдоль улицы Менделеева – от ул. Освободителей до просп. Победителей.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как указывается, сего будет высажено около двух тысяч кустов.

Для справки:

Бирючина – это род растений семейства Маслиновые, включающий в себя около 40—50 видов вечнозелёных, полувечнозелёных и листопадных кустарников и маленьких деревьев.

Название растения происходит от латинского слова «ligare», что означает “связывать”. Дело в том, что кора его обладает вяжущими свойствами. Бирючина очень похожа на сирень, так как является ее близким родственником.

В зависимости от вида высота кустарника может варьироваться от 1,5 до 6 метров, а если это низкорослая разновидность, то не более 0,8-1,2 метра. Цветет в начале лета на протяжении 1,5-2 месяцев. Плоды – шаровидные несъедобные ягоды черной или чернильно-синей окраски, созревающие в сентябре.

Бирючина считается одним из самых выносливых и неприхотливых кустарников, которые используются для озеленения территории. У растения довольно интенсивный рост, поэтому его нужно регулярно стричь. Благодаря этому бирючина мгновенно преображается и может приобрести совершенно причудливые формы.