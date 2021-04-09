Подрыв подростков на мине в ОРЛО: выживший мальчик рассказал детали трагедии

В Славяносербске, который контролирует группировка «ЛНР», подросток, который выжил после подрыва мин, рассказал, как все произошло. Оказалось, что рядом с минным полем были предупреждающие таблички.

Видео с парнем опубликовал Telegram-канал Inside Donetsk, пишет Реальная газета

Два парня гуляли, когда заметили погибшее животное.

«Друг увидел тело. Он подбежал, это оказался кабан. Возле него было 10-15 мин. Друг сказал: «Иди глянь, что я нашел». Я предложил уйти оттуда, потому что могут быть еще мины. Я отошел на 4-5 метра, а он наступил ногой на мину. Произошел взрыв, после которого меня немного задело. Я начал убегать назад и услышал еще 8-9 взрывов. Кричу: Миша! Миша! А он не шевелится», – отметил выживший подросток.

Как свидетельствуют обнародованные снимки, трагедия произошла в районе минного поля, которое уставлено табличками с предупреждением об опасности.