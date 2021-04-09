Ушла из жизни директор луганского телеканала НТРК “ИРТА” Каролина Полтавская

В Луганской области скончалась заслуженная журналистка Украины, главный редактор телеканала “ИРТА” Каролина Полтавская.

Соболезнования выразил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай:

“С грустью узнал о трагическом событии – ушла из жизни директор НТРК «ИРТА» Каролина Полтавская.

Двадцать лет были отданы работе в ведущем луганском масс-медиа.

Какие она должности не занимала, будь то журналист, редактор, управленец, менеджер, какие творческие проекты не основывала, всегда проявлялся ее талант, яркая одаренность, харизма личности.

Жизнь Каролины, как и многих моих земляков, поделился пополам: до 2014 года и после.

Она сразу заняла принципиальную позицию категорического неприятия захвата власти боевиками в родном городе и российскую агрессию.

После разграбления «Ирты» в марте 2014 года, уже в августе благодаря усилиям Каролины было возобновлено украинское вещание и территории Луганщины, подконтрольной Украине.

Она одной из первых вела военные репортажи с линии огня, рассказывала о наших воинах, их героических буднях.

Все аспекты этих бурных лет «ИРТА» освещала правдиво, объективно, всеобъемлюще. И в этом заслуга Каролины Леонидовны. Смерть человека – всегда трагедия. А когда такое случается с молодым человеком, это сложно воспринять.

Знаю, Каролину Полтавскую уважали и любили коллеги, за верность журналистскому делу, душевную искренность, надежность, желание прийти на помощь в сложное время.

Невосполнимая потеря для луганской журналистики.

Жители области всегда будут помнить Каролину за ее весомый вклад в становление, развитие украинского теле- и радио информационного пространства Луганщины”, – процитировала слова Сергея Гайдая пресс-служба ЛОВГА.

О смерти Каролины Полтавской рассказал ее друг Владимир Ландик на своей странице в Facebook.

“Нас постигло страшное горе. Умерла бессменный организатор и руководитель НТРК ИРТА Каролина Леонидовна Полтавская. Царствие небесное. Вечная память”, – написал Ландик.

В комментариях он отметил, что у Каролины Полтавской отказали почки и в последнее время она жила на диализе.