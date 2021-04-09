Майские праздники: сколько выходных ждет украинцев

Май 2021 года в Украине начнется сразу с выходных – и в прямом, и в переносном смысле слова.

Об этом сообщает Главред

Первомай 2021 – это не только суббота, но и государственный праздник в Украине, за который полагается дополнительный выходной.

А на воскресенье, 2 мая, в 2021 году выпало празднование Пасхи – и это тоже предполагает дополнительный выходной.

Поэтому первые четыре дня в мае нынешнего году у украинцев будут нерабочими днями. Отдых продлится с 1 по 4 мая включительно (с субботы по вторник).

Затем три дня придется поработать – с 5 по 7 мая. А уже 8-го числа, по сути, начнется, празднование Дня Победы 2021.

Сам праздник 9 Мая в 2021 году выпал на воскресенье. Но за этот день также гарантируется дополнительный выходной. Поэтому второй майский уик-энд также будет удлиненным: отдыхать можно с 8 по 10 мая (понедельник) включительно. На работу нужно будет выйти 11-го числа.

Отрабатывать ни за День труда 1 мая, ни за День Победы 9 мая не придется – поэтому дальше украинцев ожидают традиционные пары выходных (то есть нерабочие субботы и воскресенья).