За минувшие сутки от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли 6 пациентов

Лабораторно подтверждено 226 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще шестеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 60, Рубежное – 15 Северодонецк – 56, Беловодский район – 5, Белокуракинский – 6, Кременской- 12, Марковский – 3, Меловский – 3, Новоайдарский – 16 Новопсковский – 9, Попаснянский – 7, Сватовский – 9, Станично-Луганский – 2, Старобельский – 21 Троицкий – 2.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 19 162 случаях.

Выздоровели – 15744 (113 за последние сутки); лечатся – 2841 (505 – стационарно, 2336 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 730 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 606.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 57,7 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 39-летний и 68-летний мужчины из Лисичанска, 63-летняя женщина из Рубежного, 65-летний мужчина из Марковского района, 71-летняя женщина из Новопсковского района, 47-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 577 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9 апреля (09:00) в Украине 1823674 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 36 381 летальный, 1395104 лица выздоровели. Всего проведено 8568004 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 19 676 новых случаев; летальных – 419; осуществлено 119 369 тестирований; выздоровела 11221 человек.