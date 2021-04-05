Жительница Лисичанска хотела арендовать жилье, а попала на аферистов

За прошедшие сутки на территории Северодонецкого района зарегистрировано два случая мошенничества. В г. Лисичанске женщина перечислила средства за аренду жилья, а рубежанка в качестве предоплаты за товар.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В прошлом году на территории Луганской области уже фиксировались случаи, когда «арендодатель» онлайн заключал договор об аренде жилья, при этом посылал арендатору якобы копии своих документов, но на самом деле сделки были фиктивные, как и документы злоумышленника.

Полиция призывает граждан пользоваться услугами проверенных риэлторов, не обольщайтесь на привлекательные цене в сети – это могут быть мошенники.

«Классическая» уже мошенническая схема снова сработала в Рубежном – в одном из мессенджеров местная жительница нашла продавца одежды, который предоставил клиентке фотографии товара. Женщина выбрала необходимый и перечислила предоплату в размере 9800 грн, после чего «продавец» удалил переписку и перестал выходить на связь.

Оба факта внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полиция в очередной раз обращается к жителям Луганщины! Прежде чем передавать деньги неизвестным (в любой способ – лично или перечислять), задайте себе вопрос «А не из мошенником ли я имею дело?».